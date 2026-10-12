Lavoro in Sicilia, la Regione apre a 3.641 assunzioni

Sono 3.641 i posti di lavoro che la Regione Siciliana ha messo in programma da qui al 2028. La cifra nasce dal potenziamento del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028, approvato dalla giunta guidata dal presidente Renato Schifani, che ha rivisto al rialzo le stime iniziali aggiungendo 724 assunzioni.

A rendere possibile l’ampliamento è stato l’accordo raggiunto di recente con il Ministero dell’Economia, grazie al quale il turnover del personale regionale è salito al 125%. Su questa intesa poggia l’incremento dei posti, che si distribuiranno nell’arco del triennio ed entreranno in organico in modo progressivo.

Fatti i conti, la differenza è sostanziale. Con le 724 unità in più il totale sale a 3.641 posti, mentre la programmazione precedente si fermava a 2.917. Un ampliamento consistente, pensato per un’amministrazione che da anni lavora con organici ridotti.

Anni di blocco e giovani costretti a partire

La notizia si inserisce dopo una lunga stagione in cui la Sicilia ha convissuto con una carenza occupazionale cronica e con il blocco forzato delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Per decenni l’ingresso negli uffici pubblici è rimasto una strada sbarrata, e trovare un lavoro stabile sull’isola è diventato sempre più difficile.

Da qui il fenomeno noto come fuga dei cervelli. Migliaia di giovani diplomati e laureati siciliani hanno lasciato la propria terra per trasferirsi nel Nord Italia o all’estero, in cerca di un impiego sicuro. Ogni partenza ha tolto energie al tessuto sociale, culturale ed economico dell’isola, che ne è uscito impoverito.

La precarietà e la mancanza di prospettive a lungo termine hanno scoraggiato le nuove generazioni, mentre la scarsità di personale negli uffici ha finito per rallentare anche i servizi rivolti ai cittadini. Il potenziamento del Piao punta a spezzare proprio questo circolo vizioso, in cui la carenza di lavoro e l’affanno della macchina amministrativa si alimentano a vicenda.

Contratti a tempo indeterminato per dirigenti, funzionari e assistenti

I bandi e le procedure di reclutamento si susseguiranno gradualmente fino al 2028 e prevedono contratti a tempo indeterminato. Le assunzioni interesseranno sia figure dirigenziali sia assistenti e funzionari, aprendo le porte a una platea molto vasta di candidati.

Non si tratta quindi di incarichi a termine, ma di inserimenti stabili nell’organico della Regione, un elemento che pesa soprattutto per chi cerca una prospettiva duratura nella propria terra.

Concorsi più snelli e priorità agli idonei

Tra le novità principali del piano ci sono le procedure concorsuali semplificate, basate su modalità d’esame più snelle, con l’obiettivo di garantire tempi rapidi di selezione e di inserimento dei nuovi dipendenti.

La seconda leva riguarda le graduatorie già in vigore: sarà data priorità all’assorbimento dei profili idonei che vi compaiono, così da velocizzare l’arrivo di nuovo personale negli uffici regionali. Una scelta che permette di attingere a candidati già valutati, senza attendere l’esito di nuove prove.

Rinforzi anche nei settori chiave, 242 unità al Corpo forestale

Il piano non guarda soltanto ai comparti amministrativi. Sono previsti rinforzi mirati anche in alcuni settori chiave, a cominciare dal Corpo forestale regionale, dove è atteso l’ingresso di 242 unità.

Accanto agli inserimenti negli uffici, dunque, la Regione ha deciso di destinare una quota delle nuove assunzioni anche a un comparto operativo sul territorio.

Cosa cambia per la Sicilia

Con 724 posti in più rispetto al quadro di partenza, il potenziamento del Piao segna un cambio di direzione per la macchina amministrativa dell’isola, che dopo anni di organici ridotti vede arrivare nuove forze. Il piano si propone come un punto fermo per migliaia di famiglie siciliane, in una regione dove il lavoro stabile è stato a lungo un traguardo difficile da raggiungere.

Il calendario dei bandi si svilupperà progressivamente fino al 2028 e sarà quello a scandire, passo dopo passo, l’ingresso dei nuovi assunti.