McDonald’s apre a Bagheria: al via le selezioni per 60 nuove assunzioni

McDonald’s si prepara ad aprire un nuovo punto vendita a Bagheria e avvia la ricerca di 60 collaboratori da inserire nel proprio organico. Le candidature online sono già attive per selezionare i partecipanti alla tappa bagherese del McDonald’s Job Tour, l’appuntamento previsto per la prima quindicina di gennaio 2026. Si tratta dell’iniziativa itinerante di recruiting organizzata dalla catena in occasione delle nuove inaugurazioni e delle campagne di assunzione su scala nazionale.

Spirito d’iniziativa, attitudine al lavoro di squadra e predisposizione al rapporto con la clientela: sono queste alcune delle qualità principali che l’azienda ricerca nei futuri dipendenti dei propri ristoranti. McDonald’s propone opportunità di impiego concrete, garantendo contratti a tempo indeterminato (che costituiscono il 92% del totale) e percorsi di carriera accelerati, supportati da un piano formativo ben definito. Entrare a far parte di McDonald’s significa inserirsi in un ambiente caratterizzato da una forte cultura aziendale, dinamico, aperto e basato sul merito, in grado di assicurare a tutti i dipendenti identiche possibilità di crescita.

Fino all’11 gennaio, gli aspiranti candidati interessati a lavorare presso il nuovo ristorante McDonald’s di Bagheria potranno accedere alla prima fase selettiva attraverso il portale McDonalds.it, dove sarà necessario completare un questionario e caricare il proprio curriculum vitae. I profili ritenuti idonei saranno chiamati a svolgere un test di valutazione finalizzato a identificare le loro competenze chiave. Chi supererà questa prova riceverà una convocazione ufficiale con l’indicazione del giorno e dell’orario per presentarsi alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si terranno i colloqui individuali. Per i candidati sarà un’opportunità per ottenere informazioni dettagliate direttamente da chi opera quotidianamente sul campo: saranno infatti presenti dipendenti dei ristoranti della zona, disponibili a raccontare e condividere la propria esperienza professionale in McDonald’s. Per l’inaugurazione di Bagheria, McDonald’s è alla ricerca di 60 risorse, in coerenza con il piano di espansione nazionale che per il 2026 prevede l’inserimento di 5.000 nuovi collaboratori su tutto il territorio italiano.