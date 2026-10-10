Trieste, moto contro autobus in via Alberti: muore un 34enne siciliano

Si era trasferito a Trieste da circa un anno, ma la sua corsa in moto si è fermata nel cuore della notte contro un autobus. Giuseppe Schembri, 34 anni, originario di Licata, è morto intorno all’1.45 in via Alberti, all’uscita della galleria San Vito.

Il giovane viaggiava a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato con un autobus di linea. Per lui non c’è stato nulla da fare: le gravi lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Il sorpasso in galleria e la perdita di controllo

Stando a una prima ricostruzione, Schembri stava percorrendo la galleria San Vito quando avrebbe superato un’automobile, poco prima di immettersi in via Alberti. È proprio in quel frangente che avrebbe perso il controllo della moto.

La corsa è proseguita contro alcuni cassonetti dei rifiuti collocati lungo la strada, fino al violento urto con l’autobus, che si trovava fermo al semaforo in direzione del deposito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Un dramma per Licata

La morte di Giuseppe Schembri rappresenta un dramma per la comunità d’origine, Licata, che il 34enne aveva lasciato circa un anno fa per trasferirsi in Friuli-Venezia Giulia.

Saranno ora gli accertamenti degli agenti a chiarire con esattezza come si sia svolto lo schianto.