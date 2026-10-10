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Trappeto, Tony Pitony ironizza sul “Borgo di Dio”. Il Comune lo invita nei luoghi di Danilo Dolci

Trappeto, polemica per una battuta di Tony Pitony sul Borgo di Dio di Danilo Dolci. Il Comune interviene e invita il performer a visitare il paese.
di Diretta Sicilia
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Una battuta, le risate del pubblico e poi la polemica. Finisce al centro delle contestazioni Tony Pitony, il performer siracusano diventato un fenomeno virale grazie ai suoi spettacoli provocatori, ai testi irriverenti e all’inconfondibile maschera di Elvis Presley.

A scatenare il caso è un passaggio dei suoi spettacoli dedicato al Borgo di Dio di Trappeto, luogo simbolo dell’impegno civile e sociale di Danilo Dolci. Durante una lettura che ripercorre la storia del Borgo e del sociologo e attivista, Pitony gioca sull’assonanza tra il nome del luogo e un’espressione blasfema, suscitando le risate degli spettatori.

Una provocazione che non è passata inosservata. A sollevare il caso è stato il quotidiano di inchiesta “Il Tarlo“, giornale che ha duramente criticato l’accostamento, giudicandolo offensivo nei confronti della memoria di Dolci e di oltre settant’anni di battaglie per l’emancipazione delle comunità più povere della Sicilia occidentale.

Il Borgo di Dio, infatti, non è un luogo qualunque. È uno dei simboli dell’esperienza di Danilo Dolci, protagonista delle lotte nonviolente contro la miseria, l’emarginazione e le ingiustizie sociali. Un patrimonio storico e culturale profondamente legato all’identità di Trappeto.

Il giornale ha quindi chiamato in causa il sindaco Santo Cosentino, chiedendo un intervento a tutela della memoria del Borgo e del lavoro svolto da Dolci.

La risposta del Comune non si è fatta attendere. A intervenire è stato l’assessore Salvatore Orlando, che ha scelto la strada del confronto anziché quella dello scontro, invitando ufficialmente Tony Pitony a visitare Trappeto.

«Lo invitiamo a Trappeto, venga a conoscere la storia del Borgo di Dio», è la proposta dell’amministrazione comunale.

L’obiettivo è far conoscere al performer il significato di quel luogo, la storia di Danilo Dolci e il valore che la sua esperienza continua a rappresentare per la comunità locale e per il movimento della nonviolenza.

Da una battuta sul palco a un invito istituzionale: la vicenda riaccende il confronto sui confini della satira e sul rispetto della memoria storica.

Adesso la palla passa a Tony Pitony. Accetterà l’invito e andrà a Trappeto per scoprire cosa si nasconde davvero dietro il nome del Borgo di Dio?

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