Cronaca

Senza patente, ubriachi o drogati al volante, raffica di denunce a Termini Imerese

di Redazione Web
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Un presidio costante, capillare e dal forte impatto preventivo. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, affiancati dai militari delle Stazioni locali e dalle gazzelle della Sezione Radiomobile, hanno portato a termine un’operazione di controllo a “largo raggio”, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela della sicurezza pubblica, che si è conclusa con 10 denunce a piede libero, oltre 100 persone identificate e sanzioni al Codice della Strada per un importo superiore a 5.000 euro.

Tutti i provvedimenti adottati e gli esiti delle attività d’indagine sono stati condivisi con la Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal Procuratore Dott. Vittorio Angelo Antonio Cavallo per le valutazioni di competenza.

​A finire sotto la lente degli investigatori sono state innanzitutto le condotte di chi, affidatario di mezzi già sottoposti a sequestro amministrativo, ha pensato bene di ignorare i propri doveri di custodia. È il caso di tre persone, tra cui un 21enne e una donna di 41 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sorpresi con ciclomotori letteralmente “spogliati” delle loro componenti: ad uno mancavano parti meccaniche e di telaio, all’altro persino le ruote. Un terzo custode, un 55enne, non è stato invece in grado di mostrare lo scooter a lui affidato, risultato introvabile senza che ne fosse mai stato segnalato il furto. Per tutti e tre è scattata la denuncia in stato di libertà per sottrazione di beni sottoposti a sequestro.

​I controlli su strada hanno portato anche alla denuncia di un 23enne sorpreso in possesso di un coltello; mentre sul piano della circolazione stradale, sono stati deferiti altri sei automobilisti: tre per guida senza patente (mai conseguita), due per guida in stato di ebbrezza e uno per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Infine, sei giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga, con il contestuale sequestro di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina.

​Un’operazione ad ampio spettro che conferma la presenza vigile dello Stato sul territorio, determinata a disincentivare l’illegalità e a tutelare la sicurezza della comunità

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