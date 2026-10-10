Cronaca

Maltempo, allerta gialla in Sicilia domenica 11 ottobre

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Il maltempo non ha ancora lasciato la Sicilia, ma a Palermo il livello di guardia si abbassa. Domenica 11 ottobre in città scatta l’allerta gialla, dopo il bollino arancione di sabato.

La protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso per rischio meteo idrogeologico e idraulico, valido per l’intera giornata e destinato a interessare tutto il versante settentrionale dell’isola.

Per il capoluogo il rischio è dunque inferiore rispetto a sabato, giornata contraddistinta dall’allerta arancione e da piogge concentrate soprattutto nelle prime ore del mattino.

Dopo l’ondata di maltempo, una schiarita ancora lontana

L’avviso arriva dopo l’ondata di maltempo che ha messo a dura prova buona parte della Penisola e, in particolare, la provincia di Trapani, dove a Marsala si è abbattuta una doppia tromba d’aria. Una schiarita stabile, per ora, resta lontana.

Il meteo a Palermo: nuvole e rovesci notturni

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, sulla città la giornata sarà instabile e nuvolosa. I rovesci sono attesi soprattutto nelle ore notturne, mentre le temperature si muoveranno tra i 20 e i 25 gradi.

Per tutta la domenica l’avviso resta valido sull’intero versante settentrionale dell’isola: sarà il tempo a dire se il quadro migliorerà.

Consigliati per te

  1. Maltempo, allerta gialla in Sicilia per domani 12 settembre
  2. Nuovo vortice in arrivo in Sicilia, scatta l’allerta gialla: ecco dove colpirà il maltempo
  3. Sciacca, quattrocento anni di Carnevale: programma, date e tutto quello che c’è da sapere
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Trappeto, Tony Pitony ironizza sul “Borgo di Dio”. Il Comune lo invita nei luoghi di Danilo Dolci
Cronaca In primo piano
Trieste, moto contro autobus in via Alberti: muore un 34enne siciliano
Cronaca
Dramma sul lavoro, operaio precipita dal tetto di in capannone
Cronaca
La comunità parrocchiale del Santuario dei Decollati di Palermo incontra il Presidente della Repubblica
Comunicati stampa
Senza patente, ubriachi o drogati al volante, raffica di denunce a Termini Imerese
Cronaca