Maltempo, allerta gialla in Sicilia domenica 11 ottobre

Il maltempo non ha ancora lasciato la Sicilia, ma a Palermo il livello di guardia si abbassa. Domenica 11 ottobre in città scatta l’allerta gialla, dopo il bollino arancione di sabato.

La protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso per rischio meteo idrogeologico e idraulico, valido per l’intera giornata e destinato a interessare tutto il versante settentrionale dell’isola.

Per il capoluogo il rischio è dunque inferiore rispetto a sabato, giornata contraddistinta dall’allerta arancione e da piogge concentrate soprattutto nelle prime ore del mattino.

Dopo l’ondata di maltempo, una schiarita ancora lontana

L’avviso arriva dopo l’ondata di maltempo che ha messo a dura prova buona parte della Penisola e, in particolare, la provincia di Trapani, dove a Marsala si è abbattuta una doppia tromba d’aria. Una schiarita stabile, per ora, resta lontana.

Il meteo a Palermo: nuvole e rovesci notturni

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, sulla città la giornata sarà instabile e nuvolosa. I rovesci sono attesi soprattutto nelle ore notturne, mentre le temperature si muoveranno tra i 20 e i 25 gradi.

Per tutta la domenica l’avviso resta valido sull’intero versante settentrionale dell’isola: sarà il tempo a dire se il quadro migliorerà.