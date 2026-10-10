Cronaca

Maltempo a Lipari, allagamenti e auto trascinate dall’acqua in più strade

di Redazione Web
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Una notte di pioggia violentissima ha messo in ginocchio Lipari, nelle Eolie, dove torrenti d’acqua hanno invaso le vie Mariano Amendola, Roma e Zinzolo, trascinando con sé materiale di ogni tipo. Il maltempo non ha dato tregua per ore e ha lasciato strade allagate, auto spostate con violenza e residenti isolati.

Residenti bloccati in casa e auto trascinate via

Alcuni cittadini sono rimasti bloccati nelle proprie abitazioni, mentre le auto in sosta sono state sbalzate via dalla forza dell’acqua. Il quadro più critico è quello di via Tenente Mariano Amendola, dove la zona è quasi sott’acqua.

Terriccio a Marina Corta, allagamenti a Marina Lunga

Anche la piazza di Marina Corta è stata raggiunta dal fango e coperta di terriccio. Non va meglio a Marina Lunga, dove si sono registrati allagamenti.

Ad Acquacalda intervengono i vigili del fuoco

Ad Acquacalda sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare le auto rimaste intrappolate sul lungomare dal materiale pomicifero sceso a valle con la pioggia.

Collegamenti marittimi garantiti

Malgrado il vento, al momento sono assicurate le corse degli aliscafi della Liberty Lines da e per Milazzo. È inoltre partita la nave «Nerea» della Siremar.

La situazione è in aggiornamento.

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