Cronaca

Barca affonda a San Nicola L’Arena, si cerca se ci sia qualcuno a bordo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
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Un’imbarcazione è finita a fondo nello specchio d’acqua davanti a San Nicola L’Arena, nel Palermitano, e ora si lavora per ritrovare il relitto e capire se a bordo ci fosse qualcuno. Sul posto sono impegnati la Capitaneria di Porto e i sommozzatori dei vigili del fuoco.

A far scattare l’allarme è stata la telefonata di un diportista che si trovava in zona e ha avvisato i soccorsi. La barca è stata ripresa mentre stava andando a fondo, prima che affondasse completamente.

Nessuna certezza su eventuali persone a bordo

Il punto più delicato riguarda proprio chi potesse trovarsi sullo scafo: al momento non è noto se all’interno ci fossero persone. Per questo le squadre stanno setacciando lo specchio d’acqua, con l’obiettivo di individuare il relitto e verificare che nessuno sia rimasto intrappolato.

Le operazioni di ricerca

Le ricerche proseguono. Gli uomini della Capitaneria di Porto e i sommozzatori dei vigili del fuoco continuano a cercare il punto in cui si trova lo scafo. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sull’imbarcazione né sull’eventuale coinvolgimento di persone.

La notizia è in aggiornamento.

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