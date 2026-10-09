Tumori, il professor Mazzucco di Palermo chiamato nel comitato nazionale

Il prof. Walter Mazzucco, Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo e Responsabile del Programma Infradipartimentale “Interoperabilità tra il Registro Tumori di Palermo e Provincia e le Reti Oncologiche Regionali” presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, è stato nominato su designazione del Ministro della Salute nel Comitato tecnico-scientifico del Registro Nazionale Tumori.

Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di fornire il necessario supporto al governo del Registro Nazionale Tumori, istituito con Decreto del Ministro della Salute, in ambito epidemiologico, oncologico, e di sanità pubblica, e svolge consulenza scientifica al Ministero della salute, nonché alle Regioni e alle Province autonome, in materia di registri tumori e sorveglianza epidemiologica dei tumori nella popolazione; offrire supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per sviluppo e aggiornamento del registro nazionale tumori, anche in ottica di interoperabilità con altri sistemi informativi e fonti di dati; valutare dal punto di vista tecnico la qualità e la completezza dei dati del Registro Nazionale Tumori, in relazione agli standard di accreditamento nazionali ed internazionali, e il funzionamento del registro nazionale tumori.

Il prof. Mazzucco è stato nominato, con decreto del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, componente del Coordinamento della rete nazionale dei registri tumori dei sistemi sanitari regionali.

Tra le funzioni attribuite al Coordinamento della rete nazionale, parimenti istituito con Decreto del Ministro della Salute, rientrano quelle di assicurare il coordinamento tecnico-operativo tra il Registro nazionale tumori e i registri tumori dei sistemi sanitari regionali, al fine di garantire la piena operatività della rete; fornire supporto tecnico-scientifico ai registri tumori dei sistemi sanitari regionali, elabora e aggiorna il piano di lavoro, individuando priorità operative e azioni di supporto tecnico; facilitare la condivisione delle buone pratiche e delle procedure operative, anche al fine di favorire l’aderenza dei registri tumori dei sistemi sanitari regionali agli standard di accreditamento nazionali ed internazionali.