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Ciclone nel Trapanese, colpita una scuola

di Redazione Web
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Maltempo nel Trapanese: i Vigili del Fuoco sono al lavoro tra Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo per rimediare ai danni causati da una violenta tromba d’aria.

Gli interventi riguardano il soccorso ai cittadini, l’assistenza agli automobilisti rimasti bloccati e la messa in sicurezza del territorio; tra le strutture colpite si registra anche una scuola media a Petrosino. Per far fronte alle numerose richieste, sono in arrivo rinforzi dai comandi provinciali di Palermo e Agrigento.

«Le immagini delle trombe d’aria che hanno colpito questa mattina il Trapanese sono particolarmente sconvolgenti e sono motivo di grande apprensione per le conseguenze sulla popolazione. Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per avere ragguagli sull’evolversi della situazione. Gli ho dato mandato di attivarsi immediatamente, coordinandosi con le amministrazioni locali, per mettere in campo tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari nell’immediato». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

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