Cronaca

Senza assicurazione o revisione? A Termini Imerese c’è lo Street Control

di Redazione Web
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Un nuovo strumento per la sicurezza stradale a Termini Imerese: nei prossimi giorni lo Street Control sarà presente, ben visibile, sulle auto della Polizia Municipale. La sindaca Maria Terranova ha annunciato l’avvio della fase di test e indicato l’obiettivo principale: i veicoli senza assicurazione e senza revisione.

La prima cittadina ha mostrato il dispositivo in una foto, spiegando che per ora si tratterà di una sperimentazione, con i cittadini informati della sua presenza e dell’inizio dei controlli.

L’annuncio della sindaca

Terranova ha inquadrato così l’iniziativa: «Come Sindaca sento forte la responsabilità di fare tutto ciò che è possibile per rendere Termini Imerese più sicura. In questi giorni continuano i controlli della Polizia Municipale e continuano anche i sequestri dei veicoli elettrici che non rispettano le regole».

Poi ha presentato la novità: «Da oggi, inoltre, inizieremo a testare lo Street Control, lo strumento che vedete nella foto e che nei prossimi giorni sarà presente, ben visibile, sulle auto della nostra Polizia Municipale».

Una fase di test, con i cittadini informati

La sindaca ha precisato che l’avvio non sarà improvviso: «Ci tengo a dirlo con chiarezza: in questa prima fase sarà un periodo di test e i cittadini saranno informati della sua presenza e dell’avvio dei controlli».

Nel mirino assicurazione e revisione

Sull’obiettivo, Terranova non ha lasciato spazio a dubbi: «Ma voglio essere altrettanto chiara su quello che sarà, da subito, il nostro obiettivo principale: veicoli senza assicurazione e veicoli senza revisione. Chi circola senza assicurazione o con un mezzo non revisionato mette in pericolo sé stesso, ma soprattutto mette in pericolo tutti gli altri. E su questo non possiamo far finta di niente».

Poi la chiusura del messaggio: «La sicurezza stradale non può essere uno slogan. È un impegno quotidiano, fatto di controlli, prevenzione e rispetto delle regole. Continueremo a esserci, continueremo a controllare e continueremo a lavorare per proteggere le nostre strade e le nostre famiglie».

Il nodo dell’organico

Mentre l’amministrazione rilancia sui controlli, resta aperto il problema del personale. Al comando di Polizia Locale del Comune di Termini Imerese c’è infatti carenza di organico, e il quadro è destinato a complicarsi in vista dei futuri pensionamenti di almeno quattro unità.

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