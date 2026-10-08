Cronaca

Scossa di magnitudo 4.7 al largo delle Eolie

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Trema la Sicilia, continuano scosse di terremoto alle Eolie

Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 5.42 nello specchio di mare delle isole Eolie. Non vengono segnalati danni a persone o cose.

Stando ai rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), l’epicentro è stato individuato a 81 chilometri a nord-nordovest di Malfa, in provincia di Messina.

Ipocentro a 372 chilometri di profondità

Rilevante soprattutto la profondità della scossa. L’ipocentro, cioè il punto in cui ha avuto origine la rottura delle rocce, è stato localizzato a 372 chilometri sotto la superficie.

Sulla base dei dati diffusi dai due enti, il sisma ha quindi avuto magnitudo 4.7, epicentro in mare a nord-nordovest di Malfa e ipocentro molto profondo. Dopo la scossa non risultano conseguenze per la popolazione.

Il quadro potrà essere aggiornato in caso di nuove comunicazioni da parte degli enti di monitoraggio.

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