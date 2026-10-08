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Precipita dal primo piano di una casa di riposo: grave 80enne

di Redazione Web
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Un uomo di 80 anni è precipitato nella notte dal primo piano di una casa di riposo di Agrigento ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio.

L’allarme dato dal personale

A segnalare l’accaduto è stato il personale della struttura. Non vedendo l’ospite nella sua camera, gli operatori hanno notato che la finestra era aperta e hanno dato l’allarme.

Gli accertamenti sul posto

Sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti sentendo i dipendenti della casa di riposo.

Gli investigatori stanno valutando due ipotesi: quella di un incidente e quella di un gesto volontario. Al momento nessuna delle due è stata esclusa.

Le indagini proseguono per chiarire cosa sia accaduto durante la notte.

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