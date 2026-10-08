Incendio all’impianto rifiuti di Santa Flavia: spento all’alba

Sono state concluse all’alba le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nell’impianto di stoccaggio rifiuti Ecogestioni srl a Santa Flavia.

I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente da ieri pomeriggio e hanno completato le operazioni di bonifica.

Adesso entrerà in funzione l’Arpa che ha già avviato le indagini sull’aria per verificare che non via sia rischio di diossina per i residenti e per le aziende agricole della zona. Ieri per ore una coltre di fumo nera si è alzata dall’impianto che opera nel settore dei servizi ambientali e della gestione dei rifiuti. Le indagini sul rogo sono condotte dai carabinieri che dovranno accertare con i tecnici dei vigili del