Cronaca

Pestato e derubato sul lungomare di Capaci: in quattro contro un ventenne

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un ventenne è stato aggredito da quattro uomini sul lungomare di Capaci, in provincia di Palermo, nei pressi di via Kennedy. Il giovane è stato preso a calci e pugni e derubato della batteria della sua bici elettrica e di un borsello con dentro cellulare e portafoglio.

La violenza è esplosa lungo il lungomare del comune palermitano. Il gruppo, composto da quattro persone, si è scagliato contro il ragazzo, di 20 anni, colpendolo con calci e pugni.

Il bottino: batteria della bici, borsello e cellulare

I rapinatori hanno portato via la batteria della bicicletta elettrica del ventenne e il suo borsello, all’interno del quale si trovavano il telefono cellulare e il portafoglio.

Soccorso dal 118 e trasportato in ospedale

Il giovane è stato assistito dai sanitari del 118, che lo hanno trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sono state precisate.

Indagini: al vaglio le telecamere di videosorveglianza

Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione di Capaci, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a risalire ai responsabili della rapina. Gli investigatori stanno visionando le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, per chiarire la dinamica dell’aggressione e identificare i quattro uomini.

Gli accertamenti sono ancora in corso.

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