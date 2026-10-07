Cronaca

Gasolio alle stelle, gli agricoltori tornano a protestare nel Palermitano

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Caro carburanti, nuova mobilitazione venerdì 9 ottobre 2026 degli agricoltori in provincia di Palermo. L’appuntamento sempre di mattina con un presidio nella zona del bivio Bolognetta, lungo le strade statali 121 e 189. L’iniziativa è organizzata dalle organizzazioni Agrisat e Feder Ag, associazione che raggruppa agricoltori e movimenti consumatori e ha l’obiettivo di difendere il cibo sano e il lavoro del settore primario.

«La protesta nasce da una serie di criticità economiche e sociali che mettono a rischio la filiera agroalimentare e il potere d’acquisto dei cittadini – dice Franco Calderone presidente Agrisat – In cima il caro gasolio arrivato a livelli insostenibili, poi il crollo dei prezzi del grano e delle materie prime locali. A seguire il caro carrello della spesa unito alla perdita di qualità. Infine i margini strangolati per i produttori a fronte di prezzi elevati per i consumatori».

Consigliati per te

  1. Gasolio a 2,39 euro, i trattori invadono la statale: Sicilia in rivolta
  2. Da Jovanotti ai Pooh, Palermo è la capitale dei concerti di quest’estate
  3. Schizzano i prezzi dei carburanti in Sicilia, l’esodo estivo ora è un salasso
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Concessione Italo-Belga, Schifani e Savarino: «Nessuna pressione politica»
Il presidente Schifani convoca la Giunta, dimissioni in vista
In primo piano Politica
Pestato e derubato sul lungomare di Capaci: in quattro contro un ventenne
Cronaca
Blitz allo Zen, armi, droga, allacci abusivi alla corrente: arresti e denunce
Cronaca Palermo
Polizia locale in carenza d’organico, Monreale ha la graduatoria ma Palermo pensa a nuovo concorso: scatta la protesta
Politica
Cede una dose a un coetaneo e viene bloccato: a Palermo arrestato a 16 anni
Cronaca