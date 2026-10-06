Tumore al seno, al Civico di Palermo visite gratuite il 22 ottobre

L’UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) Breast Unit dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, diretta dalla dottoressa Cristiana Duranti, organizza per il 22 ottobre 2026 un open day di visite senologiche gratuite, in occasione di Ottobre, il mese dedicato alla prevenzione del tumore della mammella.

L’open day si terrà dalle 14 alle 18 presso il Padiglione 16 dell’ospedale Civico di Palermo.

L’iniziativa rientra in una “giornata di accoglienza” per la prevenzione mammaria, strutturata in due momenti.

1) Visite senologiche gratuite finalizzate alla prevenzione, alla valutazione clinica e all’individuazione delle pazienti che necessitino di eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici. In linea con l’attuale organizzazione delle prestazioni ambulatoriali dell’azienda, la Breast Unit dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli garantirà visite gratuite fino a un massimo di 50 pazienti. Per consentire un’adeguata organizzazione degli accessi, sarà richiesta la prenotazione preventiva: le interessate dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo breast.unit@arnascivico.it, manifestando l’interesse a partecipare all’open day offerto dall’azienda.

2) Valutazione, tra le donne che accederanno all’open day, di quelle idonee al programma organizzato di screening mammografico. Chi rientra nella fascia d’età prevista dal programma (indicativamente tra i 50 e i 70 anni) sarà prenotata direttamente per la successiva mammografia tramite il sistema informatico dello screening dell’ASP.

Nota bene: l’open day riguarda le visite senologiche gratuite e non comporta in automatico l’accesso, nella stessa data e presso la stessa Breast Unit del Civico, anche alla mammografia gratuita, ma solo – laddove clinicamente indicato – la possibilità di essere prenotate direttamente presso l’ASP.

Le pazienti che non rientrano nei criteri previsti dal programma di screening saranno indirizzate – quando clinicamente indicato – all’accesso alle prestazioni diagnostiche strumentali di mammografia ed ecografia mammaria, secondo le ordinarie modalità di prescrizione ed erogazione previste dal Servizio sanitario regionale e con i relativi codici di esenzione. Tali esami potranno quindi essere effettuati senza oneri per la paziente esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni di esenzione previste dalla normativa vigente.

“La prevenzione nell’ambito della neoplasia mammaria – afferma Cristiana Duranti, responsabile dell’UOSD Breast Unit dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – equivale a salvarsi la vita, perché favorisce la diagnosi precoce del tumore del seno e l’open day rappresenta un contributo a questo obiettivo sistemico e permette, altresì, di sensibilizzare ed informare sul punto la popolazione”.

L’iniziativa dell’azienda palermitana risponde anche agli indirizzi del Servizio sanitario regionale contenuti nella nota dell’Assessorato regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione strategica, Servizio 4 Programmazione ospedaliera (prot. n. 42295 del 17 settembre 2026), avente per oggetto “Iniziative della prevenzione del tumore al seno”. Il documento è rivolto ai manager delle aziende sanitarie e ospedaliere, ai centri di senologia individuati dal DA n. 15 del 9 gennaio 2025, ai responsabili delle Breast Unit siciliane e delle UO di screening mammografico, con l’obiettivo di “sensibilizzare verso la promozione e l’organizzazione di giornate appositamente rivolte alle donne, al fine di far conoscere loro la patologia; l’offerta sanitaria della nostra Regione in questo ambito e consentire l’effettuazione di visite e mammografie gratuite, per sostenere la diffusione della cultura della prevenzione primaria; secondaria e terziaria tra le donne di tutte le fasce di età”.

In Sicilia questa neoplasia registra oltre 3.600 nuovi casi l’anno: il cancro al seno si conferma il tumore più frequente nelle donne e rappresenta circa il 32,1% di tutte le neoplasie femminili, secondo i dati dell’atlante sanitario regionale (fonte: nota dell’Assessorato).

“L’appuntamento – sottolinea Walter Messina, coordinatore regionale di FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere) per la Sicilia e direttore generale dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – mira a promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce del carcinoma mammario tra la popolazione, favorendo un accesso immediato e diretto delle donne ai percorsi diagnostici della Breast Unit per realizzare un macro obiettivo fondamentale di salute pubblica e contribuire in tal senso alla mission principale di prevenzione svolta dal Territorio (le ASP), al fine di offrire un’ulteriore opportunità in tal senso alle donne”.