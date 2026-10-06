Conca d’Oro, il 16 ottobre riaprono i negozi della zona bianca

Dal 16 ottobre il centro commerciale Conca d’Oro di Palermo tornerà ad accogliere i clienti, ma soltanto in parte. Ad aprire per prime saranno le attività della zona bianca; per quelle della zona gialla bisognerà attendere il 31 ottobre, mentre per la zona rossa non è stata ancora fissata nessuna data.

Il calendario è contenuto nella quinta informativa che il collegio dei curatori di Immobiliare Malu e Compal, entrambe in liquidazione giudiziale, ha inviato oggi alle attività del complesso di via Lanza di Scalea. Il documento fa il punto sulla ripartenza a più di un mese dall’incendio che, il 1° settembre, ha costretto alla chiusura l’intera struttura.

Zona bianca: gli ultimi preparativi

Per i negozi della zona bianca si apre la fase conclusiva. I commercianti, che hanno già potuto rientrare nei propri locali, sono chiamati a completare entro il 16 ottobre il riallestimento dei punti vendita, il rifornimento della merce e l’organizzazione dei turni del personale. Dovranno inoltre accordarsi con la direzione del centro su orari di lavoro, accessi per le consegne e servizi comuni.

Non mancano però le criticità. I primi sopralluoghi hanno fatto emergere segnalazioni sullo stato di pulizia e igiene sia dei singoli negozi sia degli spazi condivisi. La curatela le ha girate alla direzione, a cui spetta ora programmare interventi di pulizia e disinfestazione prima del ritorno del pubblico.

Zona gialla: prima gli operatori, poi i clienti

Nella zona gialla il rientro procederà in due tempi. Dal 10 ottobre potranno entrare gli operatori, previo accordo con la direzione e accompagnati dai responsabili della sicurezza. Sarà l’occasione per fare il punto su merci e attrezzature, ritirare beni e documentazione, controllare gli impianti e avviare il riallestimento dei negozi. L’accesso sarà consentito anche a tecnici e periti delle compagnie assicurative.

Fino al 31 ottobre, però, l’area resterà chiusa ai clienti. Le modalità della riapertura saranno illustrate in una successiva comunicazione più dettagliata.

Zona rossa: ancora nessuna data

Resta irrisolto il nodo più delicato. Per la zona rossa i curatori attendono il via libera degli enti competenti, indispensabile anche per permettere l’ingresso degli operatori. Sui tempi la nota non si sbilancia: “Occorrono ancora alcuni giorni” prima di poter indicare quando l’accesso sarà consentito.

La suddivisione del centro in zone e le date indicate, precisano i curatori, dipendono dagli atti delle autorità e dalle condizioni effettive dei luoghi. Nel frattempo si studiano spazi alternativi per le attività rimaste in quest’area, con l’obiettivo di farle ripartire prima della stagione natalizia. Si tratta di due edifici di competenza comunale, adiacenti al centro commerciale.

Le date da segnare in agenda

Ricapitolando: il 10 ottobre entreranno gli operatori della zona gialla, il 16 ottobre riapriranno al pubblico i negozi della zona bianca e il 31 ottobre toccherà ai locali della zona gialla. Per la zona rossa, invece, ogni previsione resta subordinata alle decisioni degli enti competenti.

L’incendio e gli accertamenti

Il Conca d’Oro è chiuso dal 1° settembre, giorno in cui le fiamme hanno colpito il complesso commerciale. I curatori sostengono che il rogo sia divampato in una proprietà terza ed escludono responsabilità della proprietà da loro rappresentata e di Compal “nella sua causazione”.

L’accertamento definitivo di cause e responsabilità spetta all’autorità giudiziaria, davanti alla quale il procedimento è in corso. Sul fronte delle indagini, i curatori riferiscono che alla Procura sono stati trasmessi i verbali e la relazione dei vigili del fuoco.