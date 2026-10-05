Incidente tra due auto sulla SS115, traffico bloccato

A causa di un incidente stradale, traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale “Sud occidentale sicula” SS115, al km 166,580 a Siculiana.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture.

Nel luogo sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.