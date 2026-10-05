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Incendio in via Colomba a Palermo: fiamme in un edificio abbandonato

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un incendio ha interessato nella notte il primo piano di un edificio abbandonato in via Colomba, a Palermo, impegnando i Vigili del fuoco per diverse ore. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le fiamme si sono sviluppate intorno all’1.30. Sul posto sono state inviate più squadre dei pompieri, intervenute per circoscrivere il rogo divampato al primo piano dello stabile.

L’immobile è disabitato e versa in condizioni di abbandono: nessuno risulta essere stato coinvolto nell’incendio.

Spegnimento concluso verso le 5

I Vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 5 circa, quando l’intervento si è chiuso. Sull’origine del rogo sono in corso verifiche per chiarire cosa abbia innescato le fiamme.

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