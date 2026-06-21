AgrigentoCronaca

Si accascia in spiaggia, 50enne rianimato dai medici in vacanza e trasferito in eliambulanza

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di circa cinquant’anni è stato colto da infarto nel primo pomeriggio mentre si trovava in acqua con la moglie e il figlio sulla spiaggia di Lido Rossello, a Realmonte. A intervenire per primi sono stati alcuni medici che si trovavano in vacanza con le rispettive famiglie nello stesso stabilimento balneare.

🌐 Apri in Chrome o Safari per continuare

  1. Tocca i tre puntini ⋯ in alto a destra (Android) o in basso (iPhone)
  2. Scegli "Apri in Chrome" oppure "Apri in Safari"
  3. Clicca di nuovo il pulsante "Aggiungi come fonte preferita"

I sanitari improvvisati hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare per oltre venti minuti, fino all’arrivo dei soccorsi ufficiali. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, mentre un elicottero del servizio di emergenza si è posato nel parcheggio di un altro stabilimento balneare della zona per il trasferimento d’urgenza.

Il cinquantenne trasportato in eliambulanza

Il paziente è stato caricato a bordo del velivolo e trasferito rapidamente verso una struttura ospedaliera attrezzata. Le sue condizioni, in base alle prime informazioni disponibili, restano serie.

Resta da ricostruire la dinamica precisa del malore. Sul posto, oltre ai familiari dell’uomo, si trovavano numerosi bagnanti che hanno assistito alle concitate fasi del soccorso.

Consigliati per te

  1. Vola dalla moto da cross e finisce in codice rosso: 49enne trasferito d’urgenza a Palermo
  2. Omicidio De Luca a Palermo: 16enne fermato e trasferito al Malaspina
  3. Hantavirus, un 25enne calabrese sul volo Klm mostra i sintomi: trasferito allo Spallanzani
  4. Parte volo salvavita da Catania verso Roma, 12enne trasferito al Bambin Gesù
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Si spara alle tempie, uomo gravissimo al Civico di Palermo
Schianto in moto tra Montalbano Elicona e Tripi, è gravissimo il presidente di Confindustria Agrigento Antonio Siracusa
Agrigento Cronaca
Paul McCartney atterra a Palermo, la foto fa il giro del web
Palermo
Pioppo, incidente mortale: identificata la vittima, indaga la Procura di Palermo
Cronaca In primo piano Palermo
Tragedia a Palermo, 19enne trovato morto in un capannone
Cronaca Palermo
Dramma stradale a Pioppo: ciclista travolta e uccisa, ferito il compagno
Cronaca In primo piano Palermo