Si accascia in spiaggia, 50enne rianimato dai medici in vacanza e trasferito in eliambulanza

Un uomo di circa cinquant’anni è stato colto da infarto nel primo pomeriggio mentre si trovava in acqua con la moglie e il figlio sulla spiaggia di Lido Rossello, a Realmonte. A intervenire per primi sono stati alcuni medici che si trovavano in vacanza con le rispettive famiglie nello stesso stabilimento balneare.

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I sanitari improvvisati hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare per oltre venti minuti, fino all’arrivo dei soccorsi ufficiali. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, mentre un elicottero del servizio di emergenza si è posato nel parcheggio di un altro stabilimento balneare della zona per il trasferimento d’urgenza.

Il cinquantenne trasportato in eliambulanza

Il paziente è stato caricato a bordo del velivolo e trasferito rapidamente verso una struttura ospedaliera attrezzata. Le sue condizioni, in base alle prime informazioni disponibili, restano serie.

Resta da ricostruire la dinamica precisa del malore. Sul posto, oltre ai familiari dell’uomo, si trovavano numerosi bagnanti che hanno assistito alle concitate fasi del soccorso.