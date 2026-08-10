Cronaca

Palermo piange Michele Pavone Macaluso, urologo di fama internazionale

di Redazione Web
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È morto all’età di 93 anni Michele Pavone Macaluso, per lunghi anni professore ordinario di Urologia all’Università di Palermo. La notizia arriva direttamente da Unipa, che ha voluto ricordarlo attraverso le parole di cordoglio dei suoi colleghi.

Una vita dedicata alla medicina, in una famiglia che ha fatto la storia dell’urologia italiana. Michele Pavone Macaluso era nato a Palermo il 19 maggio 1933. Nel 1956 si specializzò in Urologia nel capoluogo siciliano, proseguendo un percorso già tracciato dai suoi avi: il prozio Michele Pavone Tesauro, fondatore del primo reparto urologico ospedaliero in Italia, il nonno Damiano Macaluso, fisico e rettore dell’ateneo palermitano, e il padre Michele Pavone Junior, che nel 1932 fu il primo professore ordinario di Urologia in Italia.

Pavone Macaluso è stato tra i primi urologi italiani a fare esperienza professionale negli Stati Uniti già negli anni ’60, lavorando dapprima alla Emory University di Atlanta e successivamente alla University of California di Los Angeles. Non solo America: il suo percorso di formazione lo ha portato anche a Parigi e a Lund, in Svezia, dove ha trascorso periodi di specializzazione.

Tornato in Sicilia, ha ricoperto il ruolo di ordinario di Urologia e diretto la scuola di specializzazione nella stessa disciplina all’Università di Palermo. I colleghi lo ricordano come un pioniere nei legami con gli urologi cinesi, molti dei quali scelsero proprio la scuola urologica palermitana per la propria formazione. Il suo prestigio ha varcato i confini nazionali: è stato vicepresidente della Società internazionale di Urologia e presidente della Società italiana di Urologia oncologica.

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