Cronaca

Schianto mortale a Carlentini: addio ad Alberto, aveva 48 anni

di Redazione Web
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Un 48enne di Pedagaggi, Alberto Di Pietro, è morto nella tarda serata di ieri dopo che l’utilitaria che guidava è finita fuori strada e si è rovesciata lungo la provinciale che collega Carlentini alla frazione. Inutile la corsa in ospedale: l’uomo è spirato poco dopo il ricovero a Lentini.

L’uomo, ben noto a Pedagaggi dove risiedeva, era al volante di una Volkswagen Up a noleggio quando si è verificato il sinistro. Stava percorrendo la strada in direzione del centro di Carlentini.

Per motivi che gli investigatori dovranno ancora chiarire, il conducente ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’utilitaria ha invaso il margine della carreggiata ed è capottata, arrestandosi contro il rilevato di terra a lato della strada, in contrada Mezzaluna.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Le condizioni del 48enne sono risultate critiche fin dai primi istanti, tanto da rendere necessario il trasporto d’urgenza al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Lentini. Qui, nonostante le manovre di rianimazione messe in atto dall’equipe medica, per Di Pietro non vi è stato scampo: è morto pochi minuti dopo l’arrivo in struttura.

Sul luogo del sinistro i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi tecnici del caso e ascoltato alcune persone che si trovavano nella zona al momento dei fatti, nel tentativo di ricostruire l’esatta sequenza dell’accaduto. Resta al momento un interrogativo il motivo che ha spinto la vettura a sbandare e a ribaltarsi in modo così violento.

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