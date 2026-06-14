Cronaca

Entra in mare, si accascia e muore, nuovo dramma in Sicilia

di Redazione Web
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Entra in mare, si accascia e muore dopo malore improvviso, la vittima è un uomo

Un turista di 59 anni, originario della provincia di Siracusa, è morto questo pomeriggio nelle acque di Canneto, la frazione balneare di Lipari, dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre nuotava al largo. A nulla è valso il pronto intervento di un diportista di passaggio, che lo aveva avvistato in difficoltà e recuperato a bordo: arrivato al molo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo si trovava sull’isola per una vacanza. Secondo le prime ricostruzioni, aveva raggiunto il mare in autonomia da un lido della zona, spingendosi al largo prima che il malore lo sorprendesse. Le autorità marittime hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il soccorso in mare a Canneto di Lipari

Il diportista che ha avvistato l’uomo in difficoltà ha agito con prontezza, riuscendo a portarlo a bordo e a dirigersi verso riva. Nonostante la rapidità del soccorso, le condizioni del turista erano già disperate al momento del recupero. L’intervento del 118 sul molo non ha lasciato margini: il decesso è stato dichiarato sul posto.

Doppia tragedia in mare: il caso Licata

La morte del turista siracusano si inserisce in un giornata segnata da episodi drammatici lungo le coste. un’altra tragedia ha scosso l’isola: una bambina di 7 anni aveva accusato un grave malore dopo essere entrata in acqua a Licata.

Le indagini delle autorità marittime sull’accaduto a Canneto sono tuttora in corso.

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