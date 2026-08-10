Palermo bollino rosso: caldo record e rischio incendi, la città sotto assedio

Palermo si prepara a una nuova giornata da bollino rosso. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha emesso un nuovo avviso che combina due allarmi: rischio incendi e ondata di calore, in vigore dalla mezzanotte di domani, martedì 11 agosto, e valido per le successive 24 ore.

Il capoluogo siciliano rientra tra le aree monitorate con massima attenzione, con indicazioni precise diramate dal Dipartimento regionale guidato dal dirigente generale Cocina.

Per quanto riguarda gli incendi, la situazione a Palermo è classificata a pericolosità media, con livello di preallerta e relativa evidenziazione arancione sulla mappa regionale del rischio. Le condizioni meteo-climatiche attese, unite all’umidità del combustibile vegetale, potrebbero favorire la propagazione veloce delle fiamme in caso di innesco.

Sul fronte caldo, il quadro è ancora più critico: la temperatura massima percepita prevista per Palermo è di 36 gradi, valore che colloca la città al livello 3, il massimo della scala di rischio per ondate di calore. Si tratta della soglia che segnala condizioni di pericolo persistenti da tre o più giorni consecutivi*l, per cui le autorità sanitarie raccomandano di adottare interventi di prevenzione per le fasce di popolazione più vulnerabili.

L’avviso ricorda che, in caso di preallerta, il Sindaco è tenuto ad attivare e mantenere i contatti con le strutture operative locali, la Prefettura, la Provincia e la Regione, monitorando l’evoluzione della situazione ora per ora.