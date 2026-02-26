Cronaca

Misilmeri, il “trucco” della luce costa caro: arrestati una 47enne e un 50enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri, con il supporto dei tecnici di Enel-Distribuzione, hanno tratto in arresto una donna di 47 anni e un uomo di 50. L’accusa, per entrambi, è di furto aggravato in concorso. L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo del territorio volta a contrastare l’illegalità diffusa e le manomissioni ai servizi di rete.

L’ispezione tecnica ha rivelato un sistema di allacci abusivi alla rete pubblica progettato per eludere i costi della bolletta. Secondo quanto accertato dal personale specializzato, gli indagati avrebbero manomesso i contatori delle proprie abitazioni, creando un bypass che permetteva di prelevare energia elettrica senza che questa venisse contabilizzata dai sistemi di misurazione.

Il danno stimato dai tecnici Enel è ingente: l’ammanco totale di energia ammonterebbe a circa 12.000 euro. Tuttavia, oltre al profilo economico che grava sulla collettività e sull’ente erogatore, le autorità hanno evidenziato il grave pericolo per l’incolumità pubblica. Gli allacci artigianali, non essendo a norma, rappresentano un rischio concreto di cortocircuiti e potenziali incendi per l’intero stabile.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha già convalidato gli arresti eseguiti dai militari.

Scopri di più da Diretta Sicilia

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

News suggerite per te:

  1. Terna: entro il 2025 operative nuove infrastrutture per circa 800 milioni di euro
  2. Rubavano corrente con il contatore manomesso: arrestati madre e figli a Misilmeri
  3. Lite degenera finisce nel sangue: accoltella 50enne e lo lascia in fin di vita, arrestato
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Trovato morto in casa a Ficarazzi: la vittima è Luigi Bellanca, 54 anni, titolare dell’American bar
Cronaca
Si vaccina contro il Covid e sviluppa una paralisi al braccio: sicilianoavrà un indennizzo a vita
Salute e Sanità
Palermo, sventa la rapina alla sua gioielleria e manda i ladri in fuga: un 40enne finisce in carcere
Cronaca
Strage di Monreale, udienza preliminare per tre diavoli dello Zen: c’è la data
Cronaca In primo piano
Assunzioni RAP Palermo
Assunzioni RAP 2026: al via la selezione per dirigenti, poi toccherà agli amministrativi
Economia&Lavoro In primo piano