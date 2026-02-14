Lite degenera finisce nel sangue: accoltella 50enne e lo lascia in fin di vita, arrestato

Un’aggressione con arma da taglio ha sconvolto la tarda serata di ieri ad Alcamo. Teatro della violenza è stato viale Europa, nelle immediate vicinanze dell’incrocio con via Aldo Moro, dove un uomo di 50 anni è stato colpito da numerose coltellate.

I fatti si sono verificati poco prima della mezzanotte e hanno visto come protagonisti due cittadini alcamesi, uno di 60 anni e l’altro di 50. Stando a quanto ricostruito nelle ore immediatamente successive all’episodio, tra i due sarebbe scoppiata un’accesa lite verbale, degenerata rapidamente in un violento confronto fisico. La situazione è precipitata quando il sessantenne avrebbe impugnato un coltello, sferrando diversi colpi all’avversario, che lo hanno attinto soprattutto nella zona addominale. La vittima si è accasciata a terra sotto gli occhi di alcuni passanti che, scioccati dalla scena, hanno subito allertato il 112.

I carabinieri della compagnia di Alcamo sono giunti rapidamente sul luogo dell’aggressione, procedendo al fermo del presunto responsabile, condotto negli uffici della caserma per le formalità di rito. L’uomo è stato successivamente posto agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. Gli investigatori dell’Arma stanno ricostruendo nei dettagli la dinamica dell’accaduto, acquisendo le dichiarazioni dei testimoni presenti e visionando i filmati delle telecamere di sicurezza installate nella zona.

Il cinquantenne ferito è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo. Le ferite riportate, che avrebbero coinvolto organi interni vitali, hanno reso necessario un intervento chirurgico immediato. L’uomo si trova ora ricoverato in prognosi riservata, con i medici che continuano a monitorarne costantemente le condizioni cliniche.

Secondo le prime ipotesi investigative, all’origine della violenta aggressione ci sarebbero dissidi di natura personale tra i due protagonisti. Al momento gli inquirenti escludono legami con ambienti malavitosi o con eventuali regolamenti di conti. Resta ancora da chiarire quale sia stato il motivo scatenante che ha trasformato una banale discussione in un episodio di estrema violenza.

Il grave fatto di sangue ha lasciato sgomenta la cittadinanza alcamese, soprattutto perché avvenuto in una via centrale, abitualmente trafficata anche in orario serale. Le indagini proseguono senza sosta per fare luce su tutti gli elementi della vicenda e stabilire con esattezza dinamiche e responsabilità.