Scomparso a Trabia un uomo di 70 anni, ricerche in corso

Allarme a Trabia, in provincia di Palermo, per la scomparsa di Tobia Angelo, 70 anni, uscito di casa nella mattinata di ieri e da allora privo di notizie. L’uomo, invalido e costretto all’uso del bastone per camminare, soffre di epilessia ed è descritto dai familiari come una persona fragile, che con ogni probabilità non ha con sé la terapia farmacologica quotidiana.

I familiari hanno già allertato le Forze dell’Ordine, che stanno conducendo le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, non è escluso che l’uomo possa aver preso un treno, anche se al momento non si hanno indicazioni sulla destinazione.

La famiglia lancia un appello alla massima condivisione della notizia, nella speranza che chiunque abbia informazioni utili possa contattare le autorità competenti.