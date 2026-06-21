Dramma stradale a Pioppo: ciclista travolta e uccisa, ferito il compagno

Una donna di 41 anni ha perso la vita e un altro ciclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto nelle campagne di Pioppo, frazione di Monreale, sulla statale 186. Un’auto in fase di sorpasso ha centrato in pieno un gruppo di quattro cicloamatori diretti verso Palermo.

Cosa è successo

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Alla guida della Fiat 500 coinvolta nello schianto un palermitano di 41 anni, identificato con le iniziali G.L., che secondo le prime ricostruzioni stava superando il gruppo di ciclisti in un punto della carreggiata segnalato da striscia continua. L’urto è stato violento: a perdere la vita Mirela Nicoleta Rusu, 41 anni, originaria della Romania. Il compagno, ferito, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Ingrassia, senza pericolo di vita. Illesi ma sotto shock gli altri due componenti del gruppo.

Indagini in corso

Il conducente si è fermato subito, prestando i primi soccorsi e attendendo l’arrivo di carabinieri e polizia municipale. I rilievi sull’asfalto e le testimonianze dei due ciclisti illesi confermano la dinamica ricostruita dagli investigatori, ora al lavoro per accertare le eventuali responsabilità penali. La salma della donna è stata restituita alla famiglia.