Cronaca

Lutto a Bagheria, muore un giovane a 35 anni

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Bagheria si è svegliata questa mattina con una notizia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità: nella notte è morto Daniele Granata, 35 anni, volto noto e apprezzato in città per il suo impegno in diverse realtà cittadine.

Il giovane aveva costruito negli anni una rete di conoscenze e affetti che andava ben oltre i singoli ambiti in cui aveva prestato la propria opera. Aveva collaborato a lungo con Slow Food Bagheria, mettendosi a disposizione in occasione di numerose iniziative ed eventi promossi dall’associazione. Un’esperienza che gli aveva permesso di farsi conoscere e apprezzare da tanti bagheresi.

Daniele aveva inoltre lavorato nella bottega di Valerio Barone, un’altra tappa che gli aveva consentito di stringere legami e amicizie destinate a durare nel tempo. Più recentemente, negli ultimi mesi, aveva prestato servizio a Piazza Butera, diventando un punto di riferimento familiare per chi frequentava abitualmente quegli spazi.

A dare voce al cordoglio cittadino è l’assessore Emanuele Tornatore, che ha voluto ricordarlo con un pensiero personale, sottolineando come in momenti simili le parole non bastino a colmare il vuoto lasciato. Nel suo messaggio, l’assessore ha ringraziato Daniele per il servizio svolto a Piazza Butera e per il tratto di vita condiviso insieme, annunciando al contempo la chiusura della piazza per l’intera giornata come gesto di rispetto verso la sua memoria.

La scomparsa di Daniele Granata, a soli 35 anni, lascia un segno profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto attraverso il lavoro, le collaborazioni e i rapporti umani costruiti negli anni. Bagheria si ferma oggi nel silenzio, stretta attorno al ricordo di una vita interrotta troppo presto.

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