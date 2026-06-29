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Dramma sulle strade di Sicilia, ragazza di 15 anni travolta e uccisa da una moto, arrestato il conducente

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una serata di normalità si è trasformata in tragedia a Torre Faro, frazione di Messina, dove una ragazza di appena 15 anni, Giulia Scimone, ha perso la vita dopo essere stata centrata da una moto. L’impatto è avvenuto poco dopo le 23 di ieri in via Circuito, all’altezza del locale Peloro Games e dell’ufficio postale. Inutile la corsa contro il tempo dei soccorritori: la giovane si è spenta poco dopo, mentre veniva trasferita verso il nosocomio più vicino.

A travolgerla, secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, è stato un ventenne alla guida del proprio scooter, rimasto a sua volta ferito nello scontro. La violenza dell’urto non ha lasciato scampo alla 15enne.

**Il centauro in manette**

Questa mattina è arrivata la svolta sul piano giudiziario: il giovane motociclista è stato posto in stato d’arresto con l’accusa di omicidio stradale. Gli inquirenti lo sottoporranno ai test per verificare un’eventuale assunzione di alcol o droghe prima di mettersi alla guida; l’esito degli esami non è ancora noto. Dalle prime ricostruzioni emergerebbe che il ragazzo, pochi istanti prima dello schianto, stesse compiendo una manovra spericolata.

Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica esatta dello scontro. A coordinare gli accertamenti è il comandante della sezione infortunistica, Giovanni Arizzi. Resta da stabilire con precisione la velocità del veicolo e le eventuali responsabilità nella manovra che ha preceduto l’impatto fatale.

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