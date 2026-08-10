Cronaca

Palermo, il braccio le si stacca contro la ringhiera del tram: incidente stradale choc per una 56enne

di Redazione Web
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Una donna di 56 anni ha perso un braccio nella notte tra sabato e domenica in un drammatico incidente stradale a Palermo, lungo la parallela di viale Regione Siciliana in direzione Trapani.

La vittima stava percorrendo la strada con il braccio appoggiato al finestrino dell’auto quando l’arto è rimasto impigliato nella ringhiera che separa la carreggiata dalla corsia riservata al tram, staccandosi in seguito all’impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, dove è ricoverata in condizioni gravi.

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