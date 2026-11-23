Turismo in crescita, ma il Centro Storico rischia di perdere i suoi residenti. Calabrese: «L’amministrazione governi il fenomeno, non resti a guardare»

PALERMO – Palermo registra numeri in aumento sul fronte turistico, ma dietro la crescita dei flussi si nasconde una trasformazione del tessuto urbano che non può essere ignorata. Nel 2025 il capoluogo siciliano ha superato i 2 milioni di arrivi, con un incremento del 9,3%, e ha raggiunto circa 6,2 milioni di presenze, in crescita del 6,7%.

A preoccupare è soprattutto l’espansione degli alloggi destinati alle locazioni brevi. Tra il 2021 e il 2025, a Palermo le imprese registrate in questo settore sono arrivate a 896, con un aumento del 79,2% e 396 attività in più. Una crescita che contribuisce a modificare il mercato immobiliare e pone interrogativi sulla progressiva riduzione degli alloggi disponibili per residenti, famiglie, studenti e lavoratori.

«Non possiamo limitarci a celebrare i numeri del turismo senza guardare a quello che sta accadendo nei nostri quartieri. Il Centro Storico sta attraversando una trasformazione profonda e l’amministrazione comunale non può continuare a osservare senza mettere in campo una strategia concreta. La crescita turistica non può diventare una giustificazione per trascurare le esigenze di chi Palermo la vive ogni giorno», dichiara la consigliera comunale Tiziana Calabrese.

Nei quattro mandamenti storici, dalla Kalsa all’Albergheria, dal Capo alla Loggia, la pressione degli affitti brevi rischia di aggravare le difficoltà abitative e favorire lo spopolamento. Parallelamente, il commercio tradizionale lascia sempre più spazio ad attività rivolte prevalentemente ai visitatori.

La consigliera ha recentemente riportato il tema al centro del dibattito anche in occasione della Settimana Giapponese all’Assemblea regionale siciliana (ARS), dove ha affrontato il problema della residenzialità e le trasformazioni che interessano il Centro Storico palermitano.

«Il rischio è quello di consegnare il Centro Storico a un modello di sviluppo che privilegia la rendita turistica rispetto alla vita dei quartieri. Quando il Comune deciderà finalmente di mettere in campo un piano serio per la residenzialità? Che fine hanno fatto le politiche per il diritto all’abitare in questa città? L’amministrazione ha intenzione di intervenire concretamente su affitti e case popolari o continuerà a restare immobile? Non basta parlare di promozione turistica e attrattività», incalza Calabrese.

Per questo la consigliera propone un pacchetto di interventi che punta a limitare la saturazione di B&B e case vacanza nelle zone più congestionate attraverso un regolamento urbanistico, destinare i proventi dell’imposta di soggiorno a un Fondo comunale per l’abitare sociale, recuperando immobili comunali e beni confiscati da trasformare in studentati pubblici e alloggi a canone calmierato, e introdurre agevolazioni sui tributi locali per le attività economiche che scelgono di investire nei vicoli interni, meno interessati dai flussi della movida.

Calabrese ricorda inoltre di aver già sollevato la questione nel 2025, denunciando, durante la discussione sul Piano delle alienazioni e valorizzazioni, l’occasione mancata di recuperare il patrimonio immobiliare comunale per sostenere la residenzialità e riportare servizi e attività nel Centro Storico.

«Nessuno mette in discussione il valore del turismo per Palermo, ma una città non può vivere soltanto in funzione di chi la visita. Il Centro Storico non è un parco tematico né un albergo diffuso. Puntiamo a un Centro Storico vivo, giusto e abitato. Fermiamo l’espulsione dei palermitani dal cuore della città. Su questo tema l’amministrazione deve assumersi precise responsabilità», conclude Calabrese.