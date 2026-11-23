L’intervento della capogruppo alla manifestazione organizzata dal movimento in risposta al grave tentativo di aggressione ai danni di La Vardera al Porto di Catania.

“Dopo il grave tentativo di aggressione subito da Ismaele La Vardera nel corso dell’evento organizzato al Porto di Catania, tornare in piazza e ribadire il nostro NO ad ogni forma di violenza ed intimidazione era il minimo che potessimo fare. La risposta è stata straordinaria: attivisti, amministratori, simpatizzanti del nostro movimento ma anche semplici cittadini hanno riempito piazza Università lanciando un segnale inequivocabile di sostegno al nostro impegno per riaffermare legalità e buona politica in Sicilia”.

Così Jose Marano, capogruppo di ControCorrente e componente della commissione Antimafia all’Ars.

“Il nostro cammino verso il cambiamento prosegue oggi più che mai – conclude Marano – vogliamo ribaltare l’attuale paradigma fatto di malapolitica, corruzione e logiche di spartizione clientelare. Vogliamo riportare in Sicilia una normalità fatta non solo di legalità ma anche di istituzioni trasparenti, di un sistema sanitario che tuteli finalmente il diritto alla salute delle persone, di giovani che abbiano la possibilità di scegliere se partire oppure restare, di servizi pensati per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, senza più figli e figliastri”.