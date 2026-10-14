Lavoro

Festa per 12 dipendenti precari del Policlinico, arriva l’assunzione a tempo indeterminato

di Redazione
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La Direzione del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo ha deliberato la stabilizzazione di dodici dipendenti precari: cinque fisioterapisti, un infermiere e sei operatori sociosanitari (OSS). Le assunzioni a tempo indeterminato decorreranno dal prossimo 1° dicembre.

“Queste dodici nuove stabilizzazioni segnano un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del personale del Policlinico – sottolinea la Direttrice generale dell’AOUP Maria Grazia Furnari – Dare stabilità ai professionisti significa riconoscere il loro contributo quotidiano e consolidare le competenze necessarie a garantire continuità e qualità all’assistenza. Il percorso proseguirà nei prossimi mesi, accompagnando la maturazione dei requisiti previsti dalla normativa da parte degli altri partecipanti ai bandi”.

Le assunzioni sono il risultato delle procedure di stabilizzazione indette dall’Azienda ospedaliera universitaria per il personale precario della dirigenza sanitaria, della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (PTA) e del comparto dei ruoli sanitario, tecnico, professionale e amministrativo, oltre che per gli operatori sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 234/2021.

Con il nuovo provvedimento salgono a 48 i dipendenti interessati dalle stabilizzazioni degli ultimi quattro mesi. A luglio erano stati, infatti, stabilizzati un collaboratore amministrativo, diciotto infermieri e quattro operatori sociosanitari; dal 1° settembre si erano aggiunti due tecnici di camera iperbarica, otto infermieri, tre operatori sociosanitari e un dirigente ingegnere civile-edile. Queste 48 assunzioni a tempo indeterminato si aggiungono a quelle dei 266 dipendenti già stabilizzati nell’ultimo anno.

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con l’assunzione a tempo indeterminato degli altri professionisti che hanno partecipato ai bandi e che matureranno il requisito dei diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, previsto dalla normativa.

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