Doppia tromba marina a Marsala, la Sicilia si sveglia in allerta gialla

Una doppia tromba marina ha attirato gli sguardi davanti alla costa di Marsala nella mattinata di oggi, venerdì 9 ottobre, mentre il maltempo colpiva la Sicilia occidentale in una giornata di allerta gialla. Due vortici paralleli si sono formati sul mare, a breve distanza dalla riva, sotto una cella temporalesca. Le immagini, girate dalla zona del porto, sono state diffuse da Tp24 in un video.

Nel filmato si distinguono con chiarezza le due colonne che uniscono le nubi alla superficie dell’acqua. È un colpo d’occhio impressionante, ma da osservare a distanza di sicurezza. Una tromba marina può infatti generare raffiche di vento molto violente e, se raggiunge la terraferma, diventare un fenomeno pericoloso.

Temporali sul Trapanese e sul versante tirrenico

L’episodio si inserisce in una giornata instabile, con rovesci e temporali sparsi che possono risultare localmente intensi e persistenti, in particolare sul Trapanese e lungo il versante tirrenico. Durante i temporali sono possibili rinforzi improvvisi del vento, mentre i mari sono mossi.

Allerta gialla su tutta la Sicilia

Il quadro è quello tracciato dall’avviso regionale n. 26281 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, emesso dal Centro funzionale decentrato Idro del Dipartimento regionale della Protezione civile e valido fino alle 24 di oggi. Per la giornata odierna l’allerta è gialla in tutta la regione per il rischio legato ai temporali, con fase operativa di attenzione.

Secondo l’avviso, oggi sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulle zone occidentali, con quantitativi cumulati moderati o localmente elevati. Sulle restanti zone i fenomeni saranno da isolati a sparsi, con accumuli fino a localmente moderati. Il testo sulle condizioni meteorologiche avverse parla di temporali anche di forte intensità, specie sui settori tirrenici e ionici, accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il peggioramento, iniziato dalle prime ore di oggi, è previsto per le successive 24-36 ore.