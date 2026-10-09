CronacaTrapani

Doppia tromba marina a Marsala, la Sicilia si sveglia in allerta gialla

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
La tromba marina a Marsala questa mattina

Una doppia tromba marina ha attirato gli sguardi davanti alla costa di Marsala nella mattinata di oggi, venerdì 9 ottobre, mentre il maltempo colpiva la Sicilia occidentale in una giornata di allerta gialla. Due vortici paralleli si sono formati sul mare, a breve distanza dalla riva, sotto una cella temporalesca. Le immagini, girate dalla zona del porto, sono state diffuse da Tp24 in un video.

Nel filmato si distinguono con chiarezza le due colonne che uniscono le nubi alla superficie dell’acqua. È un colpo d’occhio impressionante, ma da osservare a distanza di sicurezza. Una tromba marina può infatti generare raffiche di vento molto violente e, se raggiunge la terraferma, diventare un fenomeno pericoloso.

Temporali sul Trapanese e sul versante tirrenico

L’episodio si inserisce in una giornata instabile, con rovesci e temporali sparsi che possono risultare localmente intensi e persistenti, in particolare sul Trapanese e lungo il versante tirrenico. Durante i temporali sono possibili rinforzi improvvisi del vento, mentre i mari sono mossi.

Allerta gialla su tutta la Sicilia

Il quadro è quello tracciato dall’avviso regionale n. 26281 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, emesso dal Centro funzionale decentrato Idro del Dipartimento regionale della Protezione civile e valido fino alle 24 di oggi. Per la giornata odierna l’allerta è gialla in tutta la regione per il rischio legato ai temporali, con fase operativa di attenzione.

Secondo l’avviso, oggi sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulle zone occidentali, con quantitativi cumulati moderati o localmente elevati. Sulle restanti zone i fenomeni saranno da isolati a sparsi, con accumuli fino a localmente moderati. Il testo sulle condizioni meteorologiche avverse parla di temporali anche di forte intensità, specie sui settori tirrenici e ionici, accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il peggioramento, iniziato dalle prime ore di oggi, è previsto per le successive 24-36 ore.

Consigliati per te

  1. Allerta gialla in Sicilia: il meteo cambia da domani pomeriggio
  2. Meteo Sicilia, allerta gialla: temporali e grandine in arrivo
  3. Meteo Sicilia, Cerberus scappa e arriva la goccia fredda
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

La deputata di ControCorrente Marano inaugura la sua segreteria politica a Catania: “Una nuova casa per il dialogo per Catania e provincia”
Comunicati stampa
Scoperti furbetti del reddito di cittadinanza
Trapani, la Finanza scopre crediti non spettanti sulle barche da diporto
Trapani
Meteo Sicilia Piogge
Protezione civile, allerta gialla in Sicilia per venerdì 9 ottobre
Cronaca
Travolto da un camion: 54enne grave al Civico di Palermo
Cronaca
Tragico incidente mortale, studente di 16 anni si schianta con lo scooter e muore
Cronaca