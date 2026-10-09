Ciclone nel Trapanese, scuola devastata: 9 feriti tra cui 4 bambini

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nella mattinata di venerdì 9 ottobre sul territorio compreso tra Marsala e Petrosino, lasciando un primo bilancio di nove feriti: cinque adulti sono giunti all’ospedale di Marsala in codice rosso, mentre quattro bambini hanno riportato lesioni lievi.

Il vortice ha investito anche la scuola di contrada Terrenove, l’istituto Alcide De Gasperi, rimasto devastato dal suo passaggio. Tra le persone coinvolte c’è anche del personale scolastico. Dall’edificio sono stati segnalati dei feriti, ma al momento non è disponibile una ricostruzione precisa di quanto sia accaduto all’interno.

Soccorsi in corso e danni da verificare

Le operazioni di soccorso non sono ancora concluse e il quadro resta in aggiornamento. Intanto si stanno verificando i danni nelle zone attraversate dalla tromba d’aria.

Cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro, due in arrivo

I vigili del fuoco stanno operando con cinque squadre tra Marsala e Petrosino. Per rafforzare gli interventi sono in arrivo altri due equipaggi, uno da Santa Margherita e uno da Palermo.

Il commento del presidente della Regione

Sull’accaduto è intervenuto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha espresso la sua preoccupazione per quanto avvenuto nel Trapanese:

«Le immagini delle trombe d’aria che hanno colpito questa mattina il Trapanese sono particolarmente sconvolgenti e sono motivo di grande apprensione per le conseguenze sulla popolazione. Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per avere ragguagli sull’evolversi della situazione. Gli ho dato mandato di attivarsi immediatamente, coordinandosi con le amministrazioni locali, per mettere in campo tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari nell’immediato».

Si attendono nuovi aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’entità dei danni nelle aree colpite.