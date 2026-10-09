Ciclone a Marsala, feriti, tetti scoperchiati e auto ribaltate

Una tromba d’aria ha colpito Marsala nella mattinata di venerdì 9 ottobre, lasciando dietro di sé muri abbattuti, tetti scoperchiati e auto rovesciate. Le segnalazioni continuano ad arrivare e il bilancio dei danni è ancora in aggiornamento.

Contrada Bambina, il punto più colpito

La zona che ha subito le conseguenze maggiori è il versante sud della città. In contrada Bambina il vento ha abbattuto muri e divelto pali della luce, mentre ci sono magazzini rimasti senza copertura. Dai tetti sono cadute anche le tegole.

Vigili del Fuoco e protezione civile sul posto

Sul territorio sono al lavoro i Vigili del Fuoco, le altre forze dell’ordine e gli uomini della protezione civile. Al momento cinque squadre operano tra Petrosino e Marsala, e altre due sono in arrivo: una da Santa Margherita e una da Palermo.

Petrosino, auto ribaltate nel piazzale dello Stadio

Pesanti le conseguenze anche a Petrosino. Nel piazzale della zona Stadio la forza del vento ha capovolto alcune vetture che erano in sosta.

Eco centro distrutto e problemi sulla SP84

A descrivere i danni è il sindaco Giacomo Anastasi: «l’Eco centro di Petrosino è andato distrutto e ci sono problemi seri sulla SP84». Colpite anche alcune abitazioni private e il Biscione.

L’istituto «Alcide de Gasperi» e la segnalazione di un disperso

Le prime informazioni parlano anche di una persona dispersa, ma si tratta di notizie ancora da verificare. All’istituto «Alcide de Gasperi» di contrada Terrenove Bambina la tromba d’aria ha scoperchiato un tetto e, stando alle segnalazioni, ci sarebbero danni e alcuni feriti.