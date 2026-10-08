Protezione civile, allerta gialla in Sicilia per venerdì 9 ottobre

Allerta gialla in tutta la Sicilia, compreso il territorio palermitano, per la giornata di domani, venerdì 9 ottobre. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso n. 26281 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi, giovedì 8 ottobre, fino alle 24 di domani.

Per oggi il livello giallo riguarda soltanto le zone A e I, nel settore orientale dell’Isola, mentre nel resto della regione resta il verde. Da domani l’allerta gialla scatta su tutto il territorio regionale per il rischio idrogeologico e idraulico legato ai temporali. Per il solo rischio idraulico, relativo ai bacini maggiori, il giallo interessa le zone A, B, C, D e I. Per entrambe le giornate la fase operativa attivata è quella di attenzione.

Temporali, vento e grandine dalle prime ore di domani

Il peggioramento comincia dalle prime ore di venerdì e dovrebbe proseguire per le successive 24-36 ore, con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di temporale, localmente anche di forte intensità, specie sui settori tirrenici e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Le piogge più consistenti sono attese sulle zone occidentali, con quantitativi moderati o localmente elevati.

Le possibili criticità riguardano frane e problemi idraulici nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate, oltre a esondazioni nelle aree di foce per i bacini maggiori. Il rischio può essere più grave dove corsi d’acqua e reti fognarie hanno condizioni strutturali inadeguate. La Protezione civile raccomanda particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi più frequentati, anche in prossimità dei corsi d’acqua.

L’avviso invita i sindaci a predisporre le azioni previste dai piani di protezione civile. Il testo integrale è pubblicato su www.protezionecivilesicilia.it.