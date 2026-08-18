Terremoto in Sicilia settentrionale: scossa di magnitudo 3.7

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Sicilia settentrionale, con epicentro a un chilometro dalla costa di Oliveri, in provincia di Messina. L’evento sismico, di magnitudo ML 3.7, è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma alle 10:07 (ora italiana), corrispondenti alle 08:07:10 UTC.
Secondo il bollettino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro si trova a una profondità di 9 chilometri, con coordinate geografiche 38.1333 di latitudine e 15.0542 di longitudine. Si tratta di un evento di intensità moderata, tra quelli più frequentemente avvertiti dalla popolazione nelle aree limitrofe all’epicentro, pur restando lontano dalle soglie che generano danni strutturali.
Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni a cose o persone.
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