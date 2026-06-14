Scossa di terremoto in Sicilia settentrionale

Una nuova scossa ha interessato stamattina il Tirreno meridionale, a largo della Sicilia: alle 8.15 l’Ingv ha rilevato un terremoto di magnitudo 2.2, con ipocentro a 121 chilometri di profondità. L’evento si inserisce in una sequenza sismica che ieri aveva già colpito la stessa area con una scossa di magnitudo 4.7.

L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma alle coordinate 38.45 di latitudine nord e 15.40 di longitudine est, in mare aperto. A quella profondità, il terremoto non ha prodotto effetti avvertibili in superficie.

La giornata di ieri, 13 giugno, era stata sismicamente intensa per la Sicilia. Nel Tirreno meridionale si era verificata una scossa di magnitudo 4.7, con ipocentro a 214 chilometri di profondità, mentre nel Mar Ionio settentrionale un evento di magnitudo 3.1 aveva scaricato la sua energia a soli 10 chilometri sotto il fondo marino.

Tre scosse ravvicinate nel Messinese

Tra le sequenze più significative di ieri spicca quella che ha interessato il territorio di Floresta, sui Nebrodi. Nel pomeriggio, tre eventi si sono susseguiti a breve distanza: il più forte, di magnitudo 2.7, è stato localizzato 4 chilometri a sud-est dell’abitato; a seguire una scossa di magnitudo 2.4 a 5 chilometri a nord di Santa Domenica Vittoria e un’ulteriore di magnitudo 2.2, ancora nell’area nebroide. Profondità comprese tra i 10 e gli 11 chilometri, che rendono questi eventi potenzialmente percettibili in superficie.

Il Tirreno meridionale è tra le zone geologicamente più dinamiche del Mediterraneo: i complessi fenomeni di subduzione attivi tra l’arco calabro e il bacino tirrenico alimentano una sismicità strutturale costante. La sequenza delle ultime ore conferma la vivacità di un’area monitorata in continuo dagli esperti dell’Ingv.