Ferragosto blindato a Palermo e provincia: 5 arresti e maxi controlli sulla costa

Cinque persone finite in manette in flagranza di reato, 37 denunciate a piede libero e sanzioni che superano complessivamente i 100mila euro: è il bilancio dei controlli straordinari messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo durante l’ultimo weekend di Ferragosto, tra spiagge affollate, locali sotto la lente e strade pattugliate senza sosta.

Il dispositivo di sicurezza ha coperto capoluogo e provincia, con un’attenzione particolare rivolta alla fascia costiera, ai luoghi di ritrovo estivo e alle arterie più trafficate dai bagnanti. In campo i reparti territoriali, le Stazioni locali, il Nucleo Radiomobile e le aliquote della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, coordinati per un’azione capillare su tutto il territorio.

Blatte e cibo in cattivo stato: due attività sequestrate a Palermo

A Piazza Due Palme, i Carabinieri della Stazione Palermo Centro, insieme alla Polizia Municipale, hanno denunciato un 57enne di origine tunisina, titolare di due attività di ristorazione. Gli accertamenti amministrativi hanno fatto emergere alimenti conservati in condizioni igieniche precarie e ambienti con sporco sedimentato e infestazioni di blatte: locali sequestrati e sanzioni per oltre 3.000 euro.

Mondello e Sferracavallo, weekend di controlli sul lungomare

Lungo la costa nord, i militari della Compagnia San Lorenzo hanno identificato 201 persone e controllato 76 veicoli. Tra le conseguenze, la denuncia di un 52enne per guida in stato di ebbrezza e di quattro giovani per guida senza patente, oltre a 39 sanzioni al Codice della Strada per circa 35mila euro.

Tre chili di marijuana nell’auto di un 28enne

Nel comprensorio di Partinico, Balestrate, Trappeto e Montelepre, i Carabinieri hanno arrestato un 28enne del posto trovato con quasi 3 chilogrammi di marijuana e 82 grammi di hashish nella vettura. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al recupero di altra marijuana, sementi di canapa e un bilancino di precisione. Nella stessa zona sono stati denunciati altri quattro automobilisti ubriachi alla guida e segnalati alla Prefettura quattro consumatori di droga.

Arresti domiciliari violati e un incidente a Carini

A Carini un 28enne sottoposto agli arresti domiciliari è stato sorpreso fuori dall’abitazione e deferito all’Autorità Giudiziaria. Nella stessa area un 36enne palermitano, alla guida con un tasso alcolemico di 1,32 g/l, ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi e ferendo il passeggero: per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il bilancio del Gruppo di Monreale

I numeri più alti arrivano dal Gruppo Carabinieri di Monreale, che ha controllato 881 veicoli e 1.345 persone, elevando sanzioni amministrative al Codice della Strada per oltre 70mila euro.

Da Bagheria a Cefalù: la donna in spiaggia con il braccialetto elettronico

Tra Bagheria, Termini Imerese e Cefalù i controlli hanno portato a quattro arresti. La sera di Ferragosto i militari della Stazione Santa Flavia hanno bloccato una donna di 41 anni, sottoposta ai domiciliari con braccialetto elettronico, rintracciata su una spiaggia senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

A Cefalù è finito in manette un pregiudicato di 44 anni con addosso nove dosi di cocaina, 50 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Arrestato anche un 33enne che, fermato dai Carabinieri intervenuti su segnalazione al 112, ha reagito aggredendo e minacciando i militari, e un 60enne sorpreso a rubare effetti personali dagli zaini dei bagnanti lasciati sull’arenile. Due uomini di 35 e 49 anni sono stati infine denunciati per 410 euro in banconote contraffatte da 10 e 20 euro.

Ubriachi al volante e senza patente: i numeri della sicurezza stradale

Sul fronte della circolazione, 14 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e 12 per guida senza aver mai conseguito la patente, nonostante fossero già state fermate in passato per lo stesso motivo. Altre 11 persone sono state segnalate alla Prefettura di Palermo per il possesso di modiche quantità di droga.

Il Comando Provinciale ha fatto sapere che i servizi straordinari di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, a conferma di un presidio che punta a restare stabile ben oltre il weekend di Ferragosto.