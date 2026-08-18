Incidente sulla A20 Messina-Palermo: sette feriti, coinvolti due mezzi

Sette persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza del viadotto Rosmarino, nel territorio comunale di Sant’Agata di Militello. Lo scontro ha coinvolto un minibus da nove posti e una Fiat Punto, entrambi diretti verso Messina.

Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, giunti sul posto dal distaccamento di Sant’Agata di Militello sotto la guida del comandante Massimiliano Fiasconaro. I due veicoli procedevano nella medesima direzione quando, per motivi non ancora chiariti, si sono scontrati provocando il ferimento degli occupanti.

Sul tratto autostradale sono giunte diverse ambulanze del servizio 118, che hanno soccorso i sette feriti trasportandoli presso i nosocomi di Patti e di Sant’Agata di Militello per le cure necessarie. Non sono ancora note le condizioni cliniche delle persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentata.

La Polizia Stradale sta ora ricostruendo la dinamica esatta del sinistro per stabilire eventuali responsabilità. Restano da verificare i tempi di ripristino della normale circolazione sul viadotto Rosmarino, punto critico della A20 già noto per la sua complessità infrastrutturale.