Cronaca

Doppia scossa di terremoto in Sicilia settentrionale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Terremoti in Sicilia, scosse nel Belice e nel Canale di Sicilia

Due scosse di terremoto hanno interessato il tratto di mare della costa siciliana nord-orientale, davanti a Messina, nel pomeriggio di oggi. La più forte, di magnitudo 2.9, si è verificata alle 19:29 a una profondità di 8 km.

In precedenza, alle 16:40, un altro movimento sismico di magnitudo 2 aveva già interessato la stessa area, con ipocentro localizzato a 9 km di profondità.

Le due scosse, di lieve intensità, non hanno provocato danni né richiesto interventi di soccorso.

Consigliati per te

  1. Sicilia, la terra trema ancora: doppia scossa di terremoto
  2. Scossa di terremoto al largo della Sicilia settentrionale
  3. Nuova forte scossa di terremoto, sisma di magnitudo 3.9 in Sicilia settentrionale
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

meteo sicilia allerta caldo fino a ferragosto
Meteo Sicilia, arriva l’inferno: si va verso i +44°C
Meteo
Palermitano sotto assedio dal fuoco: 33 incendi in poche ore
Cronaca In primo piano
Sharon Osbourne a Monreale e Santa Rosalia con una rosa bianca tra le mani
Società
Auto si ribalta in galleria tra Termini Imerese e Trabia, ferita una donna
Cronaca
Lancia rifiuti dall’auto e scappa: arrestato dopo un inseguimento a Palermo
Cronaca