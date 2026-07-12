Doppia scossa di terremoto in Sicilia settentrionale

Due scosse di terremoto hanno interessato il tratto di mare della costa siciliana nord-orientale, davanti a Messina, nel pomeriggio di oggi. La più forte, di magnitudo 2.9, si è verificata alle 19:29 a una profondità di 8 km.
In precedenza, alle 16:40, un altro movimento sismico di magnitudo 2 aveva già interessato la stessa area, con ipocentro localizzato a 9 km di profondità.
Le due scosse, di lieve intensità, non hanno provocato danni né richiesto interventi di soccorso.
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