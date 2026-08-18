CronacaIn primo pianoPalermo

Follia nel Palermitano, rifiutano di pagare il conto, poi colpiscono il titolare con un cacciavite

di Redazione Web
lettura in 4 minuti

Un colpo di cacciavite alla nuca, nel cuore della notte, trasforma una lite per un conto non pagato in un’aggressione che lascia sotto choc Capaci. È successo davanti al Donar Kebab di via Domenico Sommariva, a due passi dalla piazza del paese, quando uno dei due titolari del locale è finito in ospedale dopo essere stato colpito alla testa.

Tutto sarebbe iniziato intorno alle 3,30 della notte tra domenica e lunedì. Un gruppo di giovani sarebbe entrato nel locale ordinando cibo e bevande in grande quantità, per poi rifiutarsi di pagare il conto, stando alla ricostruzione fornita agli investigatori dai due esercenti, entrambi di nazionalità pakistana.

Da quel momento la serata sarebbe precipitata: la discussione si sarebbe fatta sempre più accesa, fino a degenerare in violenza. Ad aggravare la situazione, l’arrivo in sella a dei motorini di altri giovani, che si sarebbero uniti al primo gruppo fino a formare una banda di sette-otto persone.

Il cacciavite e la reazione del titolare

È in questo clima che uno dei due titolari del kebab avrebbe reagito, provando a difendersi. Nella colluttazione che ne è seguita, anche uno degli aggressori è rimasto ferito. Ma è l’altro esercente ad avere la peggio: colpito con un cacciavite alla nuca, viene trasportato in ospedale e dimesso solo alcune ore più tardi.

Con l’arrivo sul posto di carabinieri e polizia, richiamati dalle grida e dal trambusto, il gruppo di aggressori si dà alla fuga, disperdendosi nelle vie del centro.

Chi sono gli aggressori? La pista dell’uomo ferito

Gli inquirenti concentrano ora le indagini proprio sul giovane rimasto ferito nella colluttazione, unico membro del gruppo finora identificato. Per lui potrebbe aprirsi un fascicolo d’indagine, a patto che le vittime formalizzino la denuncia-querela nei confronti degli aggressori. Sugli altri componenti della banda, invece, l’identità resta ancora da accertare.

Il sindaco Puccio: «Non parliamo di emergenza sicurezza»

A intervenire sulla vicenda è il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, che invita a non leggere l’episodio come il sintomo di un problema più ampio. Il riferimento è alla scorsa primavera, quando il paese era finito al centro delle cronache per una serie di episodi critici, tra risse e intimidazioni ai danni dei titolari dei lidi balneari.

«È chiaro che non si può ricollegare questo episodio a una situazione più generale di emergenza sicurezza», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come l’estate a Capaci sia trascorsa, fino a questo momento, in sostanziale tranquillità.

Puccio cita in particolare la notte di Ferragosto, quando sul lungomare erano presenti otto vigili urbani a presidiare la zona: «È stata molto serena e le spiagge erano strapiene», ha raccontato il sindaco.

Resta da capire se l’episodio del Donar Kebab riaprirà il dibattito sulla sicurezza nel paese alle porte di Palermo, proprio mentre l’alta stagione turistica entra nelle sue settimane più delicate.

Consigliati per te

  1. Follia a Palermo, non gradiscono il conto e distruggono il pub in una maxi rissa
  2. Lo colpiscono con un pallone, lui li rimprovera: baby gang lo pesta a sangue a Palermo
  3. Paura allo ZEN: fermato minaccia i militari e danneggia la Gazzella con un cacciavite
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Ferragosto blindato a Palermo e provincia: 5 arresti e maxi controlli sulla costa
Cronaca
Terremoti in Sicilia, scosse nel Belice e nel Canale di Sicilia
Terremoto in Sicilia settentrionale: scossa di magnitudo 3.7
Cronaca
Incidente sulla A20 Messina-Palermo: sette feriti, coinvolti due mezzi
Cronaca
Sicilia, allerta gialla domani: rischio temporali, vento forte e trombe marine
Meteo
Paura a Piazza Sant’Anna, rissa a colpi di bottiglie nella notte di Ferragosto
Cronaca