Gravissimo incidente in moto, imprenditore di 46 anni in elisoccorso a Palermo

Un imprenditore di 46 anni di Porto Empedocle è ricoverato in prognosi riservata dopo un violento incidente stradale avvenuto lungo via Nereo, l’arteria che collega i lidi empedoclini alla Scala dei Turchi di Realmonte.

L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter Yamaha T-Max quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un pedone che avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, costringendo il centauro a una manovra d’emergenza. Gli accertamenti sono tuttavia ancora in una fase iniziale e non permettono di ricostruire con certezza la dinamica dello schianto.

Nell’impatto con l’asfalto, il 46enne ha riportato traumi multipli. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Qui i sanitari, di fronte al quadro clinico giudicato critico, hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso il Trauma Center di Villa Sofia-Cervello di Palermo, struttura di riferimento per i casi più gravi.

Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, che stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.