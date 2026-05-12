Tragedia a Palermo, morto a 40 anni Luca Barone, imprenditore del Borgo Paradiso

Luca Barone, imprenditore palermitano e anima del ristorante-pizzeria Borgo Paradiso, è morto a 40 anni dopo aver affrontato con coraggio e riservatezza una grave malattia diagnosticata meno di tre mesi fa.

Barone gestiva l’attività insieme al fratello Pietro, con cui aveva costruito nel tempo uno dei locali più amati del quartiere. Padre di due bambini, era conosciuto per il carattere solare e per il legame profondo con la famiglia e con la comunità.

La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro della città in poche ore, suscitando una valanga di messaggi di cordoglio dal mondo della ristorazione e da quanti lo avevano conosciuto. A salutarlo pubblicamente è stato il fratello Pietro con un post toccante: «Mi ha insegnato cosa significhi davvero stare al mondo. Anche alla fine, con un coraggio incredibile, era lui a dare forza a noi. “Non vi preoccupate”, ci diceva».