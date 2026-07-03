Tragedia a Mondello, si accascia e muore davanti ai bagnanti

Una donna di 72 anni, di origini ucraine, è morta questo pomeriggio a Mondello dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre faceva il bagno davanti allo stabilimento Mida. Inutili i soccorsi dei bagnini e del personale del 118.

La tragedia si è consumata nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento balneare Mida, sul litorale palermitano. La donna stava nuotando quando, senza alcun segnale premonitore, è stata colta da un malessere improvviso che le ha impedito di mantenersi a galla.

Sono stati altri bagnanti presenti in acqua ad accorgersi per primi della situazione critica, dando immediatamente l’allarme al personale di salvataggio. I bagnini dello stabilimento sono intervenuti con tempestività, raggiungendo la donna e trasportandola a riva per iniziare i primi soccorsi.

Una volta sulla battigia, il personale ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ricorrendo anche al defibrillatore semiautomatico in dotazione allo stabilimento. I tentativi si sono protratti per diversi minuti, ma non sono bastati a salvarle la vita. All’arrivo dell’ambulanza del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che confermare il decesso.

Sul posto si sono poi recati i carabinieri e una pattuglia della Guardia costiera per i rilievi del caso. Ad occuparsi degli accertamenti sulle cause della morte è stato il medico legale, che ha effettuato un esame esterno sulla salma della donna.