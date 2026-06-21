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Schianto in moto tra Montalbano Elicona e Tripi, è gravissimo il presidente di Confindustria Agrigento Antonio Siracusa

di Redazione Web
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Si spara alle tempie, uomo gravissimo al Civico di Palermo

Antonio Siracusa, 49 anni, presidente di Confindustria Agrigento, è in gravissime condizioni dopo essere caduto dalla moto sulla strada sterrata che collega Montalbano Elicona a Tripi, nel Messinese. Con lui viaggiava la compagna, rimasta ferita in modo lieve.

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Stando a una prima ricostruzione, alla base dell’incidente ci sarebbe la comparsa improvvisa di due cani sulla carreggiata, che avrebbero rincorso la moto facendo perdere il controllo del mezzo al conducente. Il centauro è finito fuori strada, precipitando in una scarpata a bordo carreggiata.

Operato d’urgenza, trasferito a Messina

Soccorso e trasportato in codice rosso, Siracusa è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza presso l’ospedale di Patti. Vista la gravità del quadro clinico, è stato in seguito trasportato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico messinese, dove resta ricoverato.

Siracusa è una figura nota del mondo imprenditoriale siciliano alla guida di Confindustria Agrigento. Al momento non sono arrivati aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

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