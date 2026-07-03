Sub travolto da barca, mano tranciata dall’elica

Un sub di 50 anni è ricoverato all’ospedale Di Maria di Avola a seguito di un incidente avvenuto mentre era impegnato in una battuta di pesca. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, un’imbarcazione, mentre stava attraversando un tratto di mare di contrada Ognina, zona balneare a sud di Siracusa, avrebbe tranciato la mano dell’uomo, presumibilmente con l’elica.

Sarebbe stata la stessa persona alla guida del natante a prestare le prime cure al sub, successivamente trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Avola, dove i medici sono al lavoro per ricucire la parte dell’arto tranciata.